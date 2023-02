Rianimazione neonatale: corso di formazione all’ospedale Frangipane

La rianimazione neonatale è al centro del Corso di formazione organizzato dall’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, e destinato agli operatori sanitari interni: medici neonatologi, pediatri, anestesisti-rianimatori, infermieri pediatrici, ostetriche.

L’evento formativo si terrà il 25 febbraio, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, presso l’Aula Magna del Presidio Ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino, con l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari a garantire il miglioramento dell’assistenza del neonato in sala parto attraverso l’aggiornamento in materia di conoscenze teoriche ed esercitazioni pratiche di rianimazione neonatale.

“La formazione e l’aggiornamento del personale medico e degli operatori sanitari rappresenta un elemento fondamentale di crescita dell’azienda. – afferma il Direttore Generale dell’ASL Ferrante – In considerazione della complessità del lavoro svolto in sala parto, riteniamo necessario promuovere una conoscenza più completa ed innovativa delle manovre rianimatorie e delle procedure di stabilizzazione, indispensabili alla gestione ottimale del neonato critico, essendo i primi momenti di vita cruciali per la vita stessa del bambino. Per questa ragione, la Direzione Strategica ha ritenuto prioritario promuovere un intervento formativo specifico, anche con esercitazioni pratiche, in modo da ottimizzare la qualità dell’assistenza ospedaliera nell’area materno-infantile”.