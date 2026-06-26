Riabilitazione del pavimento pelvico: ad Ariano Irpino l’evento formativo dedicato alla salute della donna

Prevenzione, cura e benessere della donna in tutte le fasi della vita, dalla maternità fino alla terza età. La “Riabilitazione del Pavimento Pelvico” al centro dell’evento formativo promosso dall’UOC Ostetricia e Ginecologia dell’Asl Avellino, che si terrà mercoledì primo luglio, a partire dalle ore 9, nell’Aula Magna dell’Ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino.

L’evento nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori su una problematica tanto diffusa quanto cruciale per la qualità della vita delle donne, affrontandola con un approccio multidisciplinare e d’avanguardia volto a potenziare i servizi di riabilitazione e i percorsi di cura dedicati sul territorio.

Due le sessioni di approfondimento che esploreranno con esperti e specialisti, in primo luogo, i passaggi chiave della diagnostica e della riabilitazione medica; nella seconda sessione è previsto un focus sulle problematiche più comuni del pavimento pelvico e intra e post partum.

L’evento formativo è accreditato dal provider Asl per 3 crediti ECM ed è destinato ai professionisti sanitari che affrontano quotidianamente queste problematiche come: medici chirurghi, infermieri, infermieri pediatrici, ostetriche/i e fisioterapisti.