Reti idriche, in arrivo quasi 100 milioni per i comuni irpini

Contrasto alla dispersione della risorsa idrica e rifacimento delle reti, potenziamento e ammodernamento degli impianti fognari comunali, impianti di sollevamento e depurazione comunale, la Regione Campania programma gli interventi a valere sulla nuova pianificazione comunitaria 2021/2027. Per i comuni irpini in arrivo risorse per oltre 94 milioni di euro su di un totale di 260 milioni di euro a livello regionale. Ne dà notizia il consigliere regionale Maurizio Petracca. Il provvedimento è stato licenziato nel corso dell’ultima seduta di giunta regionale.

Due le macro-tipologie di intervento di cui beneficeranno tantissimi comuni irpini: interventi per la riduzione della dispersione idrica ed interventi relativi agli impianti fognari, alle reti idriche rurali, agli impianti di depurazione.

“In un momento in cui il governo nazionale con i suoi ministri – dichiara Maurizio Petracca – gettano ampi margini di incertezza e di confusione sul definanziamento di tantissimi progetti del Pnrr, con particolare riferimento al Sud Italia, la Regione Campania, responsabilmente e con pragmatismo, programma ingenti risorse per un ambito di grandissimo rilievo, in particolare per le aree interne e soprattutto per l’Irpinia che resta uno dei bacini imbriferi più importanti d’Europa. Faccio riferimento alle reti idriche, al contrasto alla dispersione della risorsa, agli impianti fognari e di depurazione comunali. Il governo nazionale continua a mostrare la sua natura anti-meridionalista come avevamo avuto modo di sostenere già in campagna elettorale. Ma l’azione portata avanti supera le premonizioni, anche le più catastrofiche. In questo contesto la Regione Campania sta provando a porre un argine. Questa importante azione di programmazione va proprio in questa direzione. Il mio ringraziamento va al vicepresidente della Regione Campania con delega all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola per l’attenzione e l’impegno. E’ la conferma di come le sinergie tra chi conosce le realtà territoriali e chi programma consentono di raggiungere risultati molto positivi”.

GLI INTERVENTI CON RISORSE PR FESR CAMPANIA 2021/2027

Elenco Interventi sul territorio della provincia di Avellino per la riduzione della dispersione idrica delle reti di distribuzione nel distretto Calore Irpino programmati con fondi PR Fesr Campania 2021/2027:

Comune di Ariano Irpino (euro 4.138.117,67), Comune di Atripalda (euro 1.030.147,69), Comune di Avella (euro 1.030.525,16), Comune di Capriglia Irpina (euro 774.440,43), Comune di Carife (995.000,00), Comune di Cesinali (euro 268.882,94), Comune di Chianche (euro 345.922,50), Comune di Contrada (euro 432.924,98), Comune di Grottaminarda (euro 1.667.308,57), Comune di Grottolella (euro 1.014.084,88), Comune di Lauro (euro 395.808,19), Comune di Mirabella Eclano (euro 2.133.020,00), Comune di Montemiletto (euro 2.903.597,15), Comune di Ospedaletto d’Alpinolo (euro 620.036,00), Comune di Pietradefusi (euro 1.285.343,23), Comune di Pietrastornina (euro 2.062.950,83), Comune di Pratola Serra (euro 833.691,63), Comune di Quindici (euro 555.432,30), Comune di San Potito Ultra (euro 1.073.138,13), Comune di Sant’Andrea di Conza (euro 289.892,30), Comune di Sant’Angelo a Scala (euro 685.984,69), Comune di Sperone (euro 561.455,45), Comune di Summonte (euro 458.983,73), Comune di Teora (euro 464.475,11)

Elenco degli interventi sul territorio della provincia di Avellino programmati su fondi PR Fesr Campania 2021/2027:

Comune di Sorbo Serpico: lavori di potenziamento della capacità di riserva della rete idrica comunale per euro 780.000

Comune di Lapio: potenziamento rete idrica comunale per euro 2.070.000

Comune di San Mango sul Calore: progetto di recupero e riordino della risorsa idrica per uso umano per 1.330.492,33

Comune di Chiusano San Domenico: Progetto di recupero della risorsa idrica per il miglioramento dell’efficienza gestionale per euro 908.400

Comune di San Martino Valle Caudina: Lavori di rifunzionalizzazione e completamento della rete fognaria comunale per euro 3.750.000

Comune di Solofra: lavori di ammodernamento della rete idrica e messa in sicurezza di due serbatoi per euro 748.545,29

Comune di Teora: Manutenzione straordinaria della rete a urbana ed extraurbana per euro 120.000

Comune di Forino: lavori di adeguamento impianto di sollevamento in località Celzi per euro 1.500.000

Comune di Sant’Angelo all’Esca: lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione comunale per euro 234.252,00

Comune di Castelvetere sul Calore: Lavori per la Normalizzazione e la Razionalizzazione del Sistema acquedottistico comunale per euro 1.542.660,15

Comune di Taurasi: Ristrutturazione ed ampliamento della rete idrica comunale per euro 4.189.455,00

Comune di Mugnano del Cardinale: Ristrutturazione, adeguamento e potenziamento della rete idrica comunale per euro 4.433.502,12

Comune di Sturno: lavori di manutenzione straordinaria, sostituzione tubazioni adduzione rete idrica per euro 671.606,71

Comune di Zungoli: Completamento rete idrica comunale per euro 960.240,00

Comune di Castel Baronia: Completamento sistema depurativo con costruzione del collettore fognario per euro 946.497,64

Comune di Greci: Adeguamento impianto di depurazione – potenziamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale – per euro 750.000,00

Comune di Carife: Miglioramento-adeguamento ed efficienza della rete idrica comunale per euro 1.740.000,00

Comune di Aquilonia: Riqualificazione della rete idrica a servizio del centro urbano per euro 866.798,33

Comune di Roccabascerana: completamento e rifunzionalizzazione sistema idrico Comunale per euro 2.999.823,85

Comune di Lioni: Completamento e rifunzionalizzazione delle reti fognarie e di collettamento e egli impianti di depurazione per euro 1.435.818,56

Comune di Montemarano: Realizzazione, potenziamento, adeguamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale per euro 1.265.488,88

Comune di Andretta: Lavori di completamento ed adeguamento rete fognaria cittadina ed impianto di depurazione per euro 2.600.000,00

Comune di Torre Le Nocelle: Lavori di adeguamento e ristrutturazione degli impianti di depurazione e di potenziamento e rifunzionalizzazione della rete idrica e fognaria nel territorio comunale per euro 2.214.000,00

Comune di San Sossio Baronia: Ristrutturazione della rete idrica a servizio delle contrade rurali per euro 2.937.600,00

Comune di Parolise; lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento, completamento e messa in sicurezza rete idrica per euro 1.835.179,77

Comune di Prata di Principato Ultra: ristrutturazione e completamento della rete idrica per euro 4.732.002,91

Comune di Rocca San Felice: Lavori di progetto della rete idrica comunale per euro 1.479.000,00

Comune di Vallesaccarda: Ristrutturazione, ampliamento ed interconnessione delle reti idriche a servizio dei comuni di Vallesaccarda, Trevico e Scampitella per euro 4.458.118,80

Comune di Frigento: Ristrutturazione della rete idrica in via Piani della Croce e via Pagliara per euro 874.139,18

Comune di Torrioni; Adeguamento, potenziamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria e di ristrutturazione dell’impianto di depurazione per euro 1.341.201,88

Comune di Bisaccia: lavori di ristrutturazione e sostituzione delle reti idriche comunali nelle zone rurali per euro 826.200,00

Comune di Conza della Campania: avori di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dell’acquedotto “sanzano” per euro 736.286,92

Comune di Vallata: Lavori di ristrutturazione e sostituzione delle reti idriche comunali nelle zone rurali per euro 999.600,00

Comune di Casalbore: Realizzazione di collettore fognario a salvaguardia delle captazioni idriche per euro 695.953,59

Comune di Petruro Irpino per euro Lavori di Realizzazione del collettore fognario principale, con annesso impianto di depurazione e realizzazione di un nuovo serbatoio di accumulo idrico per euro 2.115.000,00

Comune di Savignano Irpino: Lavori di ristrutturazione della rete idrica interna e ampliamento per le aree rurali per euro 900.000,00

Comune di Gesualdo per i lavori della rete fognaria nera ed impianto di fitodepurazione del versante Fredane per 6.406.486,65