“Resto in Irpinia” promuove il programma di Fico e boccia Cirielli

A nome del Presidente Michelangelo Marra il direttivo dell’Associazione dichiara quanto segue:

“Premesso che l’associazione che presiedo è ben radicata sul territorio irpino coi suoi cinquanta associati tra donne e uomini, non svolge attività politica, ma si occupa di promozione e valorizzazione del territorio”.

Detto ciò, analizzando le prossime elezione regionali, rispetto ai programmi delle coalizioni, abbiamo scelto all’unanimità di sostenere il programma del candidato Roberto Fico che ci è parso molto più serio e veritiero verso le aree interne e di non prendere nemmeno in considerazione le fantomatiche passarelle propagandistiche di Cirielli.

“Le aree interne hanno bisogno della vicinanza delle Istituzioni e non di cancellazioni”.

Noi dell’associazione quotidianamente programmiamo iniziative per valorizzare l’Irpinia e le nostre tradizioni, invogliando i giovani a rimanere qui per costruire il loro futuro lavorativo.

Questa volta non possiamo stare a guardare o astenerci dal voto, sarebbe da irresponsabili.

La nostra decisione all’unanimità è quella di sostenere il candidato Fico come Presidente della nostra Regione Campania, dando preferenza in Irpinia al candidato Maurizio Petracca che in questi anni si è sempre esposto in prima persona per sostenere il territorio irpino, ed è sempre stato disponibile all’ascolto nel nostro operato.