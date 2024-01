REPORTAGE/ Case ghiacciate e umidità che prolifera: grido d’allarme dagli alloggi di via Tedesco

Case ghiacciate, senza riscaldamento e umidità che prolifera: si leva il grido d’allarme dei residenti dei nuovi alloggi popolari di via Francesco Tedesco, in città. Le immagini del nostro reportage documentano chiaramente la portata dei danni causati da questa emergenza.

Stufi di queste condizioni, i residenti lanciano l’ennesimo appello all’amministrazione comunale affinché vengano realizzati tempestivi interventi.

Nei nuovi alloggi manca ancora il riscaldamento centralizzato, nonostante – fanno sapere i residenti – erano state promesse le caldaie autonome. “Così non è stato – tuonano – e siamo costretti a vivere in case ghiacciate senza riscaldamento e senza acqua calda. Le elezioni amministrative si avvicinano – concludono – e noi non vogliamo solo promesse come negli anni passati o altre prese in giro”.