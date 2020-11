Politica Regione, l’attività del Consiglio entra nel vivo. Alaia presidente della Commissione Sanità 9 Novembre 2020

Il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, ha insediato le Commissioni consiliari permanenti.

“Il lavoro del Consiglio Regionale della Campania entra nel vivo con l’insediamento delle Commissioni permanenti, proseguiremo nei prossimi giorni con le Commissioni speciali e di indagine” – ha detto Oliviero, che ha aggiunto: “rispetto all’emergenza pandemica, il Consiglio regionale dovrà essere informato ed informare su come si evolvono le cose, ma sarà molto importante stare vicino al mondo del lavoro; i temi sono due e vanno affrontati insieme: tenere la situazione sotto controllo sul piano sanitario e dare le risposte economiche ed occupazioni per reggere l’urto che le famiglie e le imprese hanno subito” – ha sottolineato il vertice dell’Assemblea legislativa campana – che ha aggiunto: “sarà forte il nostro impegno per la sanità, settore da sempre fondamentale e, oggi, ancor di più, per far fronte all’emergenza covid, ma anche e soprattutto per il mondo delle imprese, delle attività produttive, del lavoro, che ha subito un grave contraccolpo economico e sociale e deve risollevarsi ed essere rilanciato, e per l’ambiente, che deve essere una priorità per tutte le Istituzioni”.

Le otto Commissioni permanenti hanno eletto all’unanimità, in maniera unitaria e palese, i rispettivi Uffici di Presidenza, sulla base di un metodo, condiviso da maggioranza e opposizioni, che è stato adottato per l’emergenza covid al fine di semplificare e velocizzare le operazioni di voto.

Alla I Commissione (Affari istituzionali, Amministrazione civile, Rapporti internazionali, Autonomie locali e piccoli Comuni, Affari generali, Sicurezza delle città, Risorse Umane, Ordinamento della Regione) sono stati eletti, rispettivamente, Presidente, Vice presidente e Segretario: Giuseppe Sommese (Più Europa, Liberaldemocratici, Moderati, Europa Verde), Francesco Iovino (Italia Viva), Attilio Pierro (Lega);

alla II Commissione (Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio): Francesco Picarone (Pd), Raffaele Maria Pisacane (Gruppo misto, Liberi e Forti), Gianpiero Zinzi (Lega);

alla III Commissione (Attività produttive, Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi): Giovanni Mensorio (Gruppo misto-Centro Democratico), Erasmo Mortaruolo (Pd), Marco Nonno (FdI);

alla IV Commissione (Urbanistica, Lavori pubblici,Trasporti): Luca Cascone (De Luca Presidente), Felice Di Maiolo (Gruppo misto – Fare Democratico), Luigi Cirillo (M5S);

alla V Commissione (Sanità e Sicurezza sociale): Vincenzo Alaia (Italia Viva), Paola Raia (De Luca Presidente), Michele Schiano di Visconti (FdI);

alla VI Commissione (Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali): Bruna Fiola (Pd), Giovanni Savastano (Campania Libera, Noi Campani,Psi), Annarita Patriarca (FI);

alla VII Commissione: (Ambiente, Energia, Protezione Civile): Giovanni Zannini (De Luca Presidente), Massimiliano Manfredi (Pd), Maria Muscarà (M5S);

alla VIII Commissione (Agricoltura, Caccia,Pesca,Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo): Francesco Emilio Borrelli (Più Europa, Liberaldemocratici, Moderati, Europa Verde), Maurizio Petracca (Pd), Salvatore Aversano (M5S).