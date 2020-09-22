Regionali, tutte le preferenze dei candidati consiglieri in Irpinia

Regionali, tutte le preferenze dei candidati consiglieri in Irpinia22 Settembre 2020
Ecco tutte le preferenze espresse dagli elettori nella provincia di Avellino in occasione delle elezioni regionali:
Sezioni presidente : 495 / 501 – Sezioni liste circoscrizionali : 485 / 501
VINCENZO DE LUCA
PARTITO DEMOCRATICO
PETRACCA MAURIZIO 9.004
D’AMELIO ROSA DETTA ROSETTA 6.211
CIARCIA MICHELANGELO 3.358
MENINNO ANTONELLA 1.130
DE LUCA PRESIDENTE
IANNACE CARLO 4.709
VISONE ELIANA 1.360
BELMONTE GIULIO 1.036
MASCIOLA IRENE 140
ITALIA VIVA
ALAIA VINCENZO 9.378
CERRATO ANTONIO DETTO ANTONELLO 4.184
SIANO STEFANIA 3.153
CASTELLANO GIUSEPPINA 1.304
FARE DEMOCRATICO-POPOLARI
ROSATO GIUSEPPE DETTO PINO 5.024
NAZZARO ANNA 1.479
MATTIA NEVICELLA DETTA LELLA 749
LANZA ANGELO ANTONIO 698
CAMPANIA LIBERA
BASSO SABINO 1.042
DI PIETRO KATIA 665
D’AVANZO GIOVANNI LUIGI DETTO RONALDO 451
GRAZIANO ELISABETTA 171
LIBERALDEMOCRATICI MODERATI
BOSSONE ANTONIO 1.150
CANDELA GIANPAOLO 343
ARBUCCI SABRINA 140
ESPOSITO WILMA 105
EUROPA VERDE
TUCCIA LUIGI 32
CACCAVIELLO MICHELA 29
CARRABS ANDREA 1
CILIO ROSA 0
CENTRO DEMOCRATICO
FARINA STEFANO 1.483
PETROCCIONE PIERO LUCA NICO 559
SOLIMINE MARIA GRAZIA 551
FABIANO FRANCESCA 98
NOI CAMPANI
ALIBERTI BRUNO MATTEO NICOLA 1.977
GAZZELLA GUERINO 1.522
NIGRO ADELE 940
GALLUCCIO MAFALDA 410
+CAMPANIA IN EUROPA
LOMAZZO MANLIO 14
DI PIETRO ANGELO 8
LEO AMALIA 5
RUSSO STEFANINA DETTA STEFANIA 0
PER LE PERSONE E LA COMUNITA’
MASUCCI FRANCESCA 8
CAMPANILE NICOLA 5
GUIDA GIANLUCA 3
ABBRUZZESE ANGELA 3
DEMOCRATICI E PROGRESSISTI
TODISCO FRANCESCO 2.754
SANTAMARIA NADIA 720
CIFRODELLI DONATO 505
CIPRIANO MARIA TERESA 347
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
ROMANO GIUSEPPE PASQUALE ANTONINO DETTO PEPPINO 1.107
MARRA EDMONDO 741
NAPPI SILVANA 201
DE GRUTTOLA MARIA ELENA 119
DAVVERO-PARTITO ANIMALISTA
PETITTO LIVIO 7.465
DONATIELLO MARIA 947
VIETRI AGNESE 826
BUONANNO GABRIELE 621
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
FANFARILLO PAOLA 78
SETOLA GERARDO 48
DE LEUCIO INES 33
CARRANO CARMINE 0
STEFANO CALDORO
FRATELLI D’ITALIA
D’ERCOLE GIOVANNI 1.131
COLUCCI BEATRICE 872
CASTIGLIONE ALESSIA 720
SORRENTINO SERGIO 294
FORZA ITALIA
AUFIERO ANTONIO DETTO TONINO 1.035
PUOPOLO GIOVANNANTONIO DETTO GIOVANNI 348
VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA DETTA ANNAMARIA 232
CAPRIGLIONE STELLA DETTA STELLA 154
LEGA SALVINI CAMPANIA
VECCHIA SALVATORE 957
D’AGOSTINO BIANCAMARIA 941
DE STEFANO ORSOLA 858
CUSANO GENEROSO 507
UNIONE DI CENTRO
DE ANGELIS CARMINE 1.935
MAGGIO UGO 632
VIVOLO MARIA DETTA MARILENA 410
DI IANNI MARIA MADDALENA 164
ADC – ALLEANZA DI CENTRO
D’ONOFRIO AMERICO 788
IULIANO FRANCESCO 51
DI COSTANZO TERESA 2
BOSCO ANGELINA 1
IDENTITA’ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD
MARCHESE GIUSEPPE 28
PARENTE ANTONIO 6
MIGLIORE GIUSEPPINA DETTA PINA 0
PINELLI ANNA 0
VALERIA CIARAMBINO
MOVIMENTO 5 STELLE
CIAMPI VINCENZO 968
SARNO MAURA 768
BOCHICCHIO CARMEN 741
TESTA GENEROSO 520
GIULIANO GRANATO
POTERE AL POPOLO!
GRANATO GIULIANO 182
PIRONE MARZIA 41
ATRIPALDI LUIGIA 22
SCHETTINO FRANCESCO 17
LUCA SALTALAMACCHIA
TERRA
LABRUNA RITA 852
DE STEFANO ANNAMARIA 324
GALDIERI ALFREDO 295
DELLA PIA ANTONIO DETTO TONY 294
SERGIO ANGRISANO
TERZO POLO
BOCCIERI VITTORIO 203
ANDREOTTOLA IMMACOLATA 150
IANNACCONE EMANUELA 52
MAGLIONE RAFFAELE 13