Regionali, sette punti di distacco tra Fico e Cirielli nel sondaggio di Noto su Rai Uno

CAMPANIA – Una forbice di sette punti di distacco tra Roberto Fico ed Edmondo Cirielli in Campania, in vista del voto del 23 e del 24 Novembre. E’ il risultato delle intenzioni di voto raccolte nel sondaggio realizzato da Noto Sondaggi e pubblicato, ieri sera , nel corso della puntata di Porta a Porta, in onda su Rai 1, sulla situazione politica, quando mancano ancora due settimane al voto in Campania.

Nelle intenzioni di voto per le prossime elezioni regionali, in Campania, il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 stelle, Roberto Fico, si pone al 52% dei consensi mentre il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli è al momento posizionato al 45%. Agli altri candidati una media del 3 per cento.