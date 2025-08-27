Regionali, Roberto Fico sarà il candidato Presidente del campo progressista

È arrivata l’accelerazione decisiva sulla candidatura di Roberto Fico — ex presidente della Camera e figura di riferimento del Movimento 5 Stelle — come candidato governatore della Regione Campania alle prossime elezioni regionali nel mese di novembre. La svolta è stata ufficializzata dal Partito Democratico, che ha sancito un accordo interno con i membri campani della segreteria nazionale. Contestualmente, Piero De Luca è stato indicato come nuovo segretario regionale del Pd, in un disegno che integra il Pd stesso nel progetto di coalizione a sostegno di Fico.

L’annuncio formale della candidatura è atteso nei prossimi giorni, in occasione del prossimo arrivo a Napoli di Giuseppe Conte, in qualità di presidente del M5S, che lancerà pubblicamente la campagna elettorale.

Già figure di spicco del centrosinistra campano, tra cui Sergio Costa e Gaetano Manfredi, avevano indicato Fico come uno dei papabili candidati per la presidenza regionale.

