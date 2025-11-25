Regionali, Petracca esulta: «Risultato straordinario»

Sui social il ringraziamento del consigliere regionale Maurizio Petracca: «Risultato straordinario. Oltre ogni aspettativa, dalle urne è uscito un capolavoro. Che non è il mio, ma è di tutti coloro che hanno deciso di accompagnarmi e sostenermi in questa campagna elettorale che è stata entusiasmante, ricca di partecipazione, di affetto, di calore umano. Con 25.507 voti di preferenza sono il più votato in provincia di Avellino ed il primo eletto in Regione Campania in termini assoluti. L’Irpinia esprime la percentuale più alta in Campania per il Partito Democratico di cui sono stato capolista in questa tornata elettorale. E’ il risultato di un lavoro di squadra. Corale, plurale, collettivo. E’ l’esito di un viaggio mai condotto in solitaria. Ma tra la gente, dentro le comunità, di contatto, di prossimità. Di ascolto vero. Con un slancio emotivo dato e ricevuto che non dimenticherò mai. Sono stato rieletto con un numero importantissimo di preferenze. E questo mi carica di una responsabilità enorme. Mi occuperò ancora e di più dei nostri territori, dell’Irpinia, della città di Avellino. E svolgerò la mia azione politica con abnegazione e passione all’interno del mio partito, il Partito Democratico. Senza ipocrisie e senza ambiguità. Come sono abituato a fare. Come ho sempre fatto. Anche perché diversamente non so fare. Ora, però, è giusto che io ringrazi. Perché io non sono e non mi sento proprietario del consenso. Il voto è di ciascuno di voi, di ogni persona che ha voluto essere insieme a me in questa sfida. Un grazie alla mia famiglia per la loro presenza discreta ma necessaria. Un grazie ai sindaci, agli amministratori per esserci stati sempre come io ho provato ad esserci con loro, ogni giorno. Un grazie agli amici, ai militanti, a tutti coloro che hanno avvertito l’esigenza di scrivere il mio nome sulla scheda elettorale. Un’emozione che difficilmente dimenticherò. Ed ora posso davvero dirlo: l’Irpinia prima di tutto siamo noi!».