Regionali, “Noi di Centro” presenta la sua lista in Irpinia

Presentata questo pomeriggio la Lista provinciale dei candidati al Consiglio Regionale della Campania per la circoscrizione elettorale provinciale di Avellino. Per Noi di Centro i candidati sono:

Gazzella Guerino, avvocato

Grella Angelia, già amministratore comunale a Sturno

Iannace Gino, ingegnere e Professore associato presso l’Università della Campania

Napolitano Annunziata, ingegnere

“Siamo soddisfatti della lista con la quale ci presentiamo alle regionali del 23 e 24 novembre prossimi – dice il coordinatore campano di Noi di Centro, Pasquale Giuditta – i candidati sono espressione vera del nostro territorio. Ciascuno, con le proprie peculiarità, sarà apportare il giusto contributo di idee e proposte per realizzare la Regione Campania che auspichiamo: una terra che sappia sfruttare le use potenzialità e garantire servizi e migliori condizioni così alle comunità”.

Giovedì 30 ottobre 2025 avrà luogo la presentazione ufficiale alla stampa dei candidati con un incontro ad Avellino, seguirà inaugurazione della sede del comitato elettorale.