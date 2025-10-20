Regionali, nella lista “A Testa Alta” in Irpinia spunta il nome dell’assessore Fortini

AVELLINO- L’assessore regionale alla Scuola, Politiche Giovanili e Politiche Sociali della Regione Campania Lucia Fortini potrebbe essere capolista di “A Testa Alta”, la lista di riferimento del governatore uscente Vincenzo De Luca, anche per il Collegio di Avellino. Da alcune ore l’indiscrezione circola con maggiore insistenza dal capoluogo regionale. L’ipotesi che uno dei maggiori riferimenti dell’area deluchiana possa correre anche in più province non è affatto da scartare. La squadra di “A Testa Alta” in Irpinia può già contare su due nomi di peso. Quello dell’ex direttore generale del Moscati Giuseppe Rosato, già in corsa nelle fila di Fare Democratico nel 2020, quando ottenne 8309 preferenze e dell’ attuale consigliere provinciale e comunale Antonello Cerrato, anche lui già in corsa alle ultime Regionali del 2020 nelle fila di “Italia Viva”. Ancora da definire, a quanto pare la quarta candidatura, anche in questo caso una quota rosa. Nelle prossime ore sarà più chiaro quale sarà la consistenza di questa indiscrezione.