Regionali, Lega: “Spalancare porte e finestre a Laura Nargi e Gianluca Festa”

“Qualora Gianluca Festa e Laura Nargi, ex sindaci, decidessero di sostenere il centrodestra alle prossime elezioni regionali, seguendo il percorso già intrapreso dal consigliere regionale Livio Petitto, ciò rappresenterebbe un momento di grande rilancio per la coalizione in provincia di Avellino, che ha bisogno di rafforzare la propria classe dirigente e la capacità di rappresentanza.

Ripartire con determinazione dalla città capoluogo significherebbe trascinare l’intera provincia verso il cambiamento, dopo dieci anni di cattiva gestione del centrosinistra, in particolare nei settori cruciali della sanità e dei trasporti.

Per questo motivo non è pensabile chiudere i partiti e la coalizione: occorre, al contrario, spalancare porte e finestre a chi dimostra sensibilità e condivisione verso il centrodestra. Una coalizione che alle elezioni politiche risulta maggioranza, ma che nelle altre competizioni fatica ad affermarsi.

Dunque, andiamo avanti aggregando le migliori energie per costruire anche in provincia di Avellino liste competitive, capaci di rappresentare al meglio le istanze dei territori, delle imprese e dei cittadini”. Lo dichiara Franco Rauseo, coordinatore di tutti i dipartimenti tematici della Lega della provincia di Avellino.