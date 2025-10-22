Regionali, l’avvocato con la passione per la poesia, nella lista della Dc con Rotondi

AVELLINO- Maria Stella Saveriano, avellinese, cinquantadue anni, da ventidue iscritta all’Ordine degli Avvocati di Avellino e mamma di due bambini. Sara’ una delle quote rosa in corsa alle Regionali nelle fila della Democrazia Cristina con Gianfranco Rotondi nel collegio di Avellino. Quello della professionista, alla prima esperienza in politica, e’ uno dei quattro nomi in corsa alle elezioni del 23 e 24 novembre nelle fila del centrodestra. L’ avvocato Saveriano, impegnata in vari processi negli ultimi anni, coltiva una passione per la poesia ed un profondo legame con le attività sociali. Negli ultimi mesi ha anche aderito alle iniziative per migliorare il Pronto Soccorso del Moscati, che sarà sicuramente uno degli argomenti della sua campagna elettorale al fianco del deputato irpino Gianfranco Rotondi, che ha voluto la sua candidatura alle Regionali. Un volto nuovo nella sfida per un posto da consigliere regionale, quella che sarà sicuramente connotata dai richiami al voto “utile” e rischia di penalizzare i più piccoli. Una prospettiva che non sembra però impensierire più di tanto la candidata della Dc.