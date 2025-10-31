Regionali, la Lega presenta i quattro candidati irpini: oggi l’incontro all’Hotel Civita di Atripalda

Basta sinistra in Campania”: i quattro candidati irpini della Lega alle Regionali del 23 e 24 novembre si presenteranno al pubblico oggi 31 ottobre, alle 18 all’Hotel Civita di Atripalda. In lista Sabino Morano, vicecommissario provinciale del partito irpino e presidente del primo Team Vannacci irpino, con lui Maria Sabina Galasso (responsabile dipartimento istruzione e scuola), Franco Rauseo (coordinatore dei dipartimenti tematici) e Linda Caporaso (delegata istruzione, lavoro e giovani). Alla presentazione interverranno il senatore Gianluca Cantalamessa, commissario provinciale della Lega e il deputato Gianpiero Zinzi, coordinatore regionale del Carroccio campano. “Sono soddisfatto – dice Morano – della sintesi che abbiamo raggiunto coinvolgendo tutto il territorio della provincia. I nostri candidati portano un valore aggiunto alla coalizione del centrodestra a sostegno del candidato presidente Edmondo Cirielli. La nostra idea di Campania è vincente, soprattutto perché metterà fine a quel sistema clientelare messo in piedi da De Luca e dal centrosinistra negli ultimi 10 anni. E mentre loro sono occupati nella lotta tra correnti interne, noi proponiamo soluzioni ai reali problemi del territorio, per la sicurezza, la sanità e lo sviluppo”.