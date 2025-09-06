Regionali, il sindaco Manfredi: soddisfatto della candidatura di Fico e coalizione larga

NAPOLI- “Sono molto soddisfatto della candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania”. E’ quello che ha scritto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sulla sua pagina social. “Ho sempre sostenuto la necessità di costruire una coalizione larga e inclusiva, capace di rappresentare davvero tutte le energie e le sensibilità del nostro territorio.

Sono convinto che l’esperienza istituzionale di Roberto e la sua capacità di dialogo possano offrire ai cittadini campani le risposte che meritano”. Una candidatura in continuità con quanto avviato a Napoli, che diventa un modello anche per la Regione Campania: “Insieme continuiamo quel percorso politico e amministrativo virtuoso che abbiamo avviato quattro anni fa a Napoli”.