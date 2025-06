Regionali, il sindaco Manfredi: al centrosinistra serve un leader “plurale”

BAIANO- “Sono concentrato come sindaco di Napoli e alla citta’ metropolitana e sono concentrato su quello che sto facendo, perché mi fa piacere portare a termine l’impegno con gli elettori e i cittadini. E’ chiaro che serve un leader ed un candidato regionale che riesca a mettere insieme tante anime e che crei una leadership plurale con una maggiore partecipazione delle forze politiche e dei cittadini che sentono il bisogno di partecipare di più. Questo e’ il vero tema che oggi abbiamo davanti e bisogna individuare un candidato con queste caratteristiche”. Questo e’ l’identikit del candidato alla guida del centrosinistra alle Regionali secondo il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi, che oggi pomeriggio ha partecipato alla lectio magistralis al Teatro Colosseo dell’ex sottosegretario Gianni Letta, nell’ambito della Scuola di Alta Politica organizzata da Franco Vittoria.

Dal palco, parlando della leadership nazionale e internazionale ha anche aggiunto che non si puo’ pensare a ” leader solitari ma leader inclusivi che sono capaci di ascoltare le persone e portare a qualsiasi livello le istanze reali dei cittadini. Abbiamo oggi una politica che finge di ascoltare e non decide”. Ma quale sarà il contributo del governatore uscente Vincenzo De Luca: “De Luca e’ stato alla guida della Regione Campania per dieci anni ed e stato protagonista della politica regionale della Campania, Il suo contributo è sicuramente importante”. Sul tema della giornata ha aggiunto: “Abbiamo la necessità di coniugare la leadership politica con la capacità di avere un consenso che non sia solamente mediatico ma anche reale tra i cittadini. Questo penso che sia un po il tema della politica del momento. Sempre piu’ leadership che hanno un forte connotato mediatico, sia a livello nazionale che internazionale e sempre piu’ lontananza del cittadino elettore dal leader. Abbiamo la necessità di rivedere questo tipo di rapporto proprio per evitare che il distacco dai cittadini dalla politica”