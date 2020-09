Politica Regionali: il movimento “Autonomi e partite Iva” a sostegno di Alessia Castiglione 9 Settembre 2020

Alessia Castiglione incassa il sostegno di “Autonomi e partite Iva”. Il movimento culturale politico, in regione Campania, è a sostegno del candidato governatore del centro destra Stefano Caldoro. Nella provincia di Avellino, il movimento guidato a livello regionale da Giuseppe Calvanese, si affida alla candidata capolista di Fratelli d’Italia Alessia Castiglione condividendone e sposandone gli ideali e le tematiche della sua campagna elettorale.

Come sostiene Castiglione “noi dobbiamo sostenere i nostri giovani e tutti coloro che vogliono intraprendere sul territorio campano l’attività di impresa. Abbiamo bisogno di una burocrazia snella, che non ostacoli l’imprenditore. Ritengo sia imprescindibile un tavolo di concertazione con gli imprenditori per ascoltarli, per capire quali sono le loro effettive esigenze sui territori. Se non aiutiamo gli imprenditori non possiamo aiutare i lavoratori, il lavoro non lo creano i politici”.