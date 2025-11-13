Regionali, il leader nazionale di Forza Italia Leoni in città: ai giovani opportunità e non reddito di cittadinanza

AVELLINO- “Vogliamo lanciare un messaggio di speranza. I giovani della Campania, dopo dieci anni di malgoverno di gestione di De Luca e con la prospettiva tremenda di finire nella mani di Roberto Fico, vogliono un messaggio di speranza, lavoro opportunita’ e non di mance elettorali e reddito di cittadinanza. Noi siamo qua per questo e non ci arrenderemo fino all’ultimo, perché siamo convinti di poter portare a casa questa partita”. Simone Leoni, segretario nazionale di Forza Italia Giovani e’ stato ospite questa mattina dei giovani di Forza Italia di Avellino per sostenere i candidati alla Regione, in particolare proprio una rappresentante del movimento giovanile degli azzurri, Selenia Panebianco. Ad attenderlo per un aperitivo elettorale al DWine, tra gli altri, la segretaria provinciale di Forza Italia Giovani, Michela Colucci e il segretario cittadino di Forza Italia Giovani Alessio Barbieri. Presenti anche i rappresentanti dei coordinamenti di Salerno e Benevento. Non poteva mancare un accenno anche ai suoi rapporti con il generale Roberto Vannacci, come e’ noto il giovanissimo leader degli azzurri aveva avuto un confronto con il vicesegretario federale della Lega, anche quello che lo ha portato alla ribalta nazionale, per qualche ora di distanza non c’è stato pure un incontro a breve distanza tra loro, visto che Vannacci e’ stato due giorni fa in Irpinia per sostenere la Lega: “Gli auguro una buonissima campagna elettorale a lui e alla Lega e mi auguro che tutti i partiti del centrodestra facciano il migliore risultato possibile, perché e’ chiaro che se tutti andiamo bene la coalizione ha più probabilità di vincere e farlo con forza”. Un ruolo importante dei giovani anche per incidere sul vero pericolo che incombe su queste elezioni, l’astensionismo. “I giovani hanno un ruolo fondamentale, perché rappresentano la fascia che ha maggior percentuale di astensione nella fascia 18-35 anni. Il nostro movimento giovanile è centrale. Abbiamo dei ragazzi bravissimi, si stanno dando tanto da fare, hanno un progetto e delle idee. Allora il minimo che possiamo fare e’ essere qua, ringraziarli per qurllo che stanno facendo e supportarli”.