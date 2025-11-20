Regionali, gli attivisti del Movimento impegnati nell’ultimo sprint: volantinaggio al Corso

AVELLINO- Hanno sfidato la pioggia e il maltempo per dedicare una serata della campagna elettorale alla più classiche delle iniziative: un tavolo lungo il Corso per distribuire volantini e programma del Movimento Cinque Stelle per Avellino e la Campania. Così gli attivisti del Gruppo Territoriale del Movimento Cinque Stelle di Avellino sono stati impegnati in serata nella distribuzione del materiale elettorale a sostegno della candidatura di Tiziana Guidi, storica attivista del Movimento e Vincenzo Ciampi. A distribuire e confrontarsi sul programma con i cittadini anche la stessa candidata Tiziana Guidi.