Regionali, Forza Italia presenta la lista ad Avellino con Martusciello e Cirielli

Sarà presentata sabato 1 novembre, alle ore 17:30, presso l’Hotel De La Ville di Avellino la lista di Forza Italia per le elezioni regionali della Campania 2025.All’evento parteciperanno Fulvio Martusciello, Capo Delegazione al Parlamento Europeo e Segretario Regionale di Forza Italia, Edmondo Cirielli, viceministro agli Esteri e candidato alla presidenza della Regione Campania, Tullio Ferrante, sottosegretario alle infrastrutture, il deputato Pino Bicchielli e il senatore Francesco Silvestri, insieme al Segretario Provinciale, Angelo Antonio D’Agostino.

L’incontro rappresenta un’ulteriore tappa del lungo percorso intrapreso da tempo dagli azzurri irpini per illustrare il programma elettorale e i candidati che rappresenteranno il territorio alle prossime elezioni regionali.

“Siamo pronti a presentare una squadra di qualità che saprà rappresentare al meglio le istanze del nostro territorio” – dichiara D’Agostino. “La Campania ha bisogno di un cambio di passo vero, che superi la logica assistenzialista e punti su infrastrutture, sburocratizzazione, attrattività per le imprese e valorizzazione delle eccellenze. Per l’Irpinia questo significa potenziare la sanità territoriale e cominciare a creare le condizioni per trattenere i nostri giovani. Forza Italia – conclude – si presenta con una proposta liberale e riformista, capace di coniugare sviluppo economico e coesione sociale, nella migliore tradizione di un centrodestra responsabile e attento a tutte le fasce sociali”.