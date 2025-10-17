Regionali, i primi “santini”: dopo Festa ecco Mastella Jr

A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature — fissata per sabato 25 ottobre — la campagna per le Regionali in Campania entra nel vivo anche sui social. Iniziano infatti a circolare i primi “santini” elettorali, simbolo ormai tradizionale di ogni competizione politica, ma che oggi viaggiano soprattutto online.

Ieri è comparso su Facebook quello di Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino, che correrà con il Centrodestra nella lista del candidato governatore Edmondo Cirielli. Lo slogan scelto, “RicominciAmo dalla Regione”, campeggia accanto al volto sorridente dell’ex fascia tricolore del capoluogo irpino, rilanciato proprio dal fratello sui social.

Sempre sui canali social, è stato diffuso anche il “santino” di Pellegrino Mastella, figlio dell’ex Ministro della Giustizia e attuale sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Il giovane Mastella sarà candidato con Noi di Centro, quindi nella coalizione a sostegno di Roberto Fico, nella circoscrizione di Benevento.