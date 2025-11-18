Regionali, Durigon: “Lega il partito che crede e ha investito di più sul Sud”

AVELLINO- “L’Autonomia differenziata e’ un’opportunità che noi vogliamo dare alle regioni e agli enti locali, perché credo che possono finalmente decidere come devono essere speso i soldi. È normale che i Lep sono fondamentali proprio per la crescita del Sud. Parliamo di un partito, La Lega, che è quello che ha investito piu’ di tutti quanti in assoluto e ci crede nel sud. Basti pensare che sulle grandi infrastrutture sono stati messi a disposizione, soltanto per la Campania 26 miliardi, quelli che ha messo a disposizione il Ministro Salvini. Mai una cifra come questa era stata messa a disposizione”. Cosi’ Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto alle domande sulla sottoscrizione delle preintese firmate dal Ministro Calderoli sull’autonomia differenziata. Durigon e’ stato questa mattina in Irpinia per sostenere la corsa dei candidati della Lega nel collegio di Avellino, Sabino Morano e Linda Caporaso.

Il Sottosegretario, sempre a proposito di Autonomia Differenziata ha anche aggiunto: “certo che devo dirvi la verità, meno male che vince Cirielli e quindi dovra’ gestire un’autonomia ,perché se vince Fico, sono anch’io d’accordo che non deve essere applicata per Fico, perché è incompetente”. Gli viene fatto presente che lo stesso Cirielli, a proposito del tema ha parlato di necessita’ di reperire le risorse: “Assolutamente sì, ma anch’io dico che ci vogliono le risorse, ci mancherebbe, nessuno dice non ci vogliono le risorse. Ci servono risorse. Come quelle che abbiamo già stanziato, che sono stati tante, come ho detto poco fa 26 miliardi. Siamo convinti che le risorse devono essere messe a disposizione e devono i presidenti validi che possono in qualche modo spenderlo per questa regione, che ha tanto bisogno di di infrastrutture e non di assistenzialismo. Ecco, quindi ripeto e per fortuna vinceremo noi che Fico non avrà questa opportunità perché sarebbe un dramma per i cittadini”. Aumento delle pensioni e condono, una presa in giro degli elettori come hanno detto ieri al De La Ville i leaders del Campo Progressista? “I 100 euro sono una norma che pensa di estendere giustamente Edmondo Cirielli, come è già avvenuto in altre regioni. Pensi, in Piemonte e’ già avvenuto, in Abruzzo sta avvenendo, quindi sono risorse che si possono dare dal fondo sociale e si possono dare a pensionati che stanno soffrendo molto di più di quelle che intendo il normale lavoratore, perché oggettivamente l’inflazione è stata alta in in questi anni” E sul condono? ” Credo che quando è stato fatto all’epoca c’è stato una regione che non ha aderito, che era la regione della sinistra, all’epoca ancora Bassolino. Va fatta una sanatoria, specialmente per le prime case non ci possiamo permettere gente che vada al di fuori della propria abitazione. Naturalmente in sicurezza, naturalmente in luoghi, che possono essere in qualche modo oggetto di una sanatoria. Ma è una visione che come Lega abbiamo. Quindi una sanatoria di quelle persone che sono nella prima casa, non nella seconda casa al Circeo” e ha aggiunto: ” che riguarda appunto persone che non devono essere mandate fuori casa e naturalmente che possono avere una una possibilità di sanarle senza avere problematiche di inerenti alla sistemazione idrogeologica”. Durigon ci ha tenuto anche a sottolineare che ” sono orgoglioso dei candidati della Lega, devo essere sincero, stanno facendo una campagna elettorale fantastica, ci sto mettendo il cuore e passione anch’io, perché credo tanto in questa regione e mi piace. Questa regione è fantastica. Ha delle umanità spettacolari a delle ricchezze fantastiche e credo che faremo sicuramente bene. Siamo una buona sorpresa, una buona sorpresa che darà sicuramente un respiro molto importante e una spinta a Cirielli e rilanciare, ancor di più questa Regione, che è un po’ ferma e soltanto pensare che ci potrebbe essere una Regione bloccata da un De Luca che elegge i suoi potentati per andare contro Fico, che elegge altre persone. Sarebbe davvero drammatico questa impasse regionale, quindi credo che il voto sul centro destra è un voto ad una visione diversa della stessa Campania”.