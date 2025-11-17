Regionali, Durigon ad Avellino nel rush finale della campagna elettorale

Il senatore Claudio Durigon sarà ad Avellino martedì prossimo, alle 12:30, per un incontro organizzato al Circolo della Stampa dal vicecommissario provinciale della Lega Avellino Sabino Morano, candidato alle Regionali del 23 e 24 novembre. Durigon, sottosegretario Ministero del Lavoro e vicesegretario nazionale della Lega, arriva ad Avellino nel pieno della campagna elettorale: “Siamo al rush finale – dice Morano -, e come ha detto venerdì scorso a Napoli il nostro leader nazionale Salvini, i sondaggi certificano la rimonta del centrodestra. I cittadini avellinesi, irpini e campani, vogliono dire basta al malgoverno della sinistra e cambiare pagina. Il sottosegretario Durigon ci illustrerà i numeri che il governo ha messo in campo per il Sud in questi tre anni, miliardi di euro per investire su infrastrutture, collegamenti e sanità: investimenti che con la vittoria di Edmondo Cirielli riusciremo a tradurre in azioni concrete per il nostro territorio”.

All’incontro prenderà parte anche Linda Caporaso candidata al consiglio regionale.