Regionali: dopo l’accordo su De Luca Jr, anche Mastella candida il figlio

Dopo De Luca con Piero, anche il sindaco di Benevento prepara la staffetta dinastica. Dopo l’accordo raggiunto nel campo largo sulla candidatura unitaria del figlio del governatore campano, Piero De Luca, alla segreteria regionale del Pd – in cambio della convergenza sul nome di Roberto Fico come leader della coalizione – anche Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro, tra gli ultimi baluardi della vecchia Democrazia Cristiana, prepara il terreno per il debutto politico del figlio Pellegrino alle prossime elezioni regionali d’autunno 2025.
Pellegrino Mastella, 50 anni, avvocato e dirigente di una compagnia assicurativa a Roma, potrebbe così raccogliere l’eredità politica di famiglia. Dopo l’esperienza della moglie Sandra Lonardo, oggi tocca infatti al figlio proseguire la tradizione familiare.