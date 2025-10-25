Regionali, Cirielli Presidente: presentata la lista ad Avellino

Presentata ad Avellino la lista “Cirielli Presidente”, sotto il simbolo “Moderati e Riformisti”, che sarà composta dall’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa, dall’ex assessora Monica Spiezia, da Francesco Casale, ex amministratore del Comune di Cervinara, e da Maria Cristina D’Alelio, architetto in servizio presso il Comune di Montefalcione.

A sottoscrivere la lista per la presentazione sono stati Mario Spiniello, anch’egli ex assessore, e Angelo D’Argenio, consigliere comunale di Ospedaletto d’Alpinolo.