Regionali. Carmen Bochicchio sarà domani a Montoro, e giovedì ad Atripalda

Continua la campagna elettorale di Carmen Bochicchio, candidata al Consiglio regionale della Campania per il MoVimento 5 Stelle.

Dopo essere stata a Monteforte e Mercogliano ed aver fatto tappa col suo tour “L’Irpinia Vale” a Cassano, Montella e Bagnoli, questa settimana sarà presente nei mercati di Montoro ed Atripalda per spiegare, insieme agli attivisti, il progetto di una Campania ed un’Irpinia all’insegna di un cambiamento ormai non più rinviabile.

“E’ quanto mai indispensabile far arrivare il nostro messaggio a più persone possibili. Il cambio di rotta all’interno della Regione Campania per dare una speranza alla provincia di Avellino non può essere rimandato a data da destinarsi. Quella di settembre è un’occasione importante che va colta e resa concreta. Questo è il mio impegno per il M5S e la mia Irpinia”, dichiara Bochicchio.

Appuntamento, quindi, domattina mercoledì 12 agosto alle ore 10.30 nel mercato di Montoro (in piazza delle Magnolie, fraz. San Pietro) e giovedì 13 agosto alle ore 10.30 in quello di Atripalda (in via Ferrovia, Parco delle Acacie).