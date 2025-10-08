Regionali in Campania, Carfagna: “Cirielli un’opportunità per tutta la regione”

«Cirielli rappresenta un’opportunità non solo per il centrodestra ma per la Campania intera, lo sosteniamo con convinzione e lealtà». Così la segretaria nazionale di Noi Moderati, Mara Carfagna, intervenuta a Napoli alla presentazione dei nuovi commissari provinciali del partito in Campania per Salerno, Caserta, Benevento e Avellino. «Conosco Edmondo da molti anni – ha aggiunto Carfagna – e riconosco la sua capacità di ricoprire incarichi politici, istituzionali e amministrativi sempre con spirito di servizio, competenza e dedizione».

All’iniziativa era presente anche il presidente nazionale di Noi Moderati Maurizio Lupi, che ha ribadito: «Abbiamo messo in campo una persona autorevole. Un campano, competente, concreto e che può competere senza alcun problema con la candidatura di Fico e con il centrosinistra». Quanto alle perplessità interne al centrodestra, Lupi ha sottolineato: «I distinguo non servono. La forza della coalizione è l’unità nella diversità: lavoriamo insieme per una proposta vincente anche in Campania, come già accaduto in Calabria e nelle Marche».

A sciogliere definitivamente i nodi è arrivata la posizione di Forza Italia. Il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale enti locali, ha confermato l’appoggio degli azzurri: «Nel corso di un incontro con Cirielli, Martusciello e Donzelli, abbiamo affrontato e chiarito tutte le tematiche riguardanti le imminenti elezioni regionali. Alla luce di questo confronto, Forza Italia esprime una valutazione positiva sulla candidatura di Cirielli a presidente della Regione Campania per la coalizione di centrodestra».