Regionali, Bonito (Campania Popolare): parlano di voto utile? Chiedetegli a chi

AVELLINO- “Quando vi fanno il racconto del voto utile ma di quale voto utile parlano? Nel Consiglio Regionale uscente il 52% dei consiglieri regionali ha cambiato casacca. Si sono presentati ai cittadini con un programma e quando sono arrivati nelle istituzioni l’hanno tradito e sono passati dall’altra parte. Quando vi chiedono il voto utile, ditegli: ma utile a chi?”. E’ cosi’ che il segretario provinciale di Rifondazione Comunista Arturo Bonito, candidato alle Regionali nella lista di Campania Popolare che candida a governatore Giuliano Granata, la terza via alternativa di sinistra ai due blocchi. Insieme a Michela Arricale ha partecipato stasera all’incontro con Antonella Bundu, la candidata della sinistra alle Regionali in Toscana che ha ottenuto il 5%, un risultato a sorpresa ed importante. Bonito ha anche evidenziatl come la priorita’ sia “Rimettere il potere decisionale nella mani dei cittadini, nella mani di chi produce, di chi fa crescere questa regione: i lavoratori, i cittadini, chiunque ha voglia di impegnarsi e credere in questo progetto”.