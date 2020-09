Regionali, Aufiero (FI): “Rilanciare l’Irpinia con le imprese dello sport”

«È stato un vero piacere assistere alla prima amichevole stagionale della Sandro Abate contro il Benevento presso il Palasport Don Teobaldo Acone di Pratola Serra – dichiara il candidato FI, Tonino Aufiero – ho ricordato i vecchi tempi, quando da giovane mi dilettavo correndo dietro ad un pallone. Il calcio è sempre stata una delle mie più grandi passioni».

Aufiero, in corsa alle regionali 2020, crede fortemente nell’importanza dello sport. «Che lo si pratichi per passione o per professione, lo sport aiuta a formarsi non solo fisicamente ma anche psicologicamente e da un punto di vista sociale. Nel mio programma rientreranno misure precise per la promozione delle attività sportive, con particolare attenzione alle fasce più giovani. È un dovere della politica investire in politiche giovanili e nello sport, ma per farlo servono anche le strutture giuste».

Impianti sportivi, palestre, circoli sportivi, piccole società locali, ma anche aree gioco dedicate per i più piccoli.



«L’idea è quella di costruire delle vere e proprie “imprese dello sport”. Dagli atleti, che sono i protagonisti attivi, al pubblico, che segue e ama gli sport, fino alle strutture, che sono i luoghi di ritrovo e di formazione: tutte queste componenti avranno il loro peso specifico e funzionale. Lo sport è un canale privilegiato per aggregare e per trasmettere valori di solidarietà, di rispetto umano e di lealtà. Per questo immagino una progettualità di ampia portata, anche grazie all’impiego di fondi europei, nel tentativo di recuperare gli anni perduti e fare dell’Irpinia una provincia all’avanguardia. Il rilancio del nostro territorio può passare anche attraverso questa nuova idea di sviluppo economico e sociale».