Regionali, Alaia nel Vallo “punzecchia” Buonopane: non si interessa a questi territori

TAURANO- “Quella strada non si e’ fatta più perche’ il presidente e’ uno di Montella, figuriamoci se ha interesse per questo territorio o altri territori”. Il consigliere regionale e presidente uscente della Commissione Sanita’ Enzo Alaia non usa certo il fioretto con il presidente della Provincia di Avellino Rizieri Rino Buonopane, quando, aprendo il suo discorso davanti a più di duecento persone che hanno partecipato alla tappa elettorale nel Vallo di Lauro in Piazza Freconia a Taurano, una vera “roccaforte” amministrata da uno dei suoi piu’ stretti collaboratori, il primo cittadino Michele Buonfiglio, al fianco del quale era schierata tutta la sua amministrazione. Prima del candidato alla Regione ci sono gli interventi del sindaco di Taurano Michele Buonfiglio, delle candidate Stefania Di Nardo e Carmela Diana e del sindaco di Baiano Enrico Montanaro, che pure ha lanciato strali ad “un candidato che e’ ossessionato da Enzo, lo sogna pure la notte e manda i suoi generali in giro nei territori dove sa che c’è una presenza forte”. Riferndosi anche al Vallo di Lauro. Ma per ricordare quanto sia importante il ruolo di Alaia per l’Irpinia, ha raccontato cosa avvenne dopo le regionali, dove Montanaro aveva sostenuto Palmieri: “Lo chiamai il giorno dopo per complimentarmi della sua elezione e lui mi disse: da domani sarò il tuo riferimento per il territorio al Consiglio regionale. E così e’ stato”. Alaia viene accolto da baci e applausi. A Taurano e’ uno di casa. E lui racconta come proprio insieme ad Enrico Montanaro, da consigliere provinciale, aveva rinunciato a finanziamenti per poter realizzare una strada nel Baianese. “La strada che quelli del Baianese conoscono- ha spiegato Alaia- che parte da Mugnano e doveva uscire a Tufino, evitando tutto il traffico cittadino. Nel periodo che noi abbiamo ricoperto quell’incarico, abbiamo realizzato il primo tratto, che va da Mugnano all’uscita di Baiano. Perché vi dico questo. Dopo di che, con Mimmo Biancardi presidente, da noi sostenuto, un altro componente di questa bella famiglia che abbiamo costruito in più di venti anni, abbiamo continuato in questa progettazione aggiungendo ulteriori risorse per completare la strada. Purtroppo andarono male le elezioni Provinciali e quella strada non si e’ fatta più. Perche’ il presidente e’ uno di Montella, figuriamoci se ha interesse per questo territorio o altri territori”. Una “passione” quella della politica, racconta Alaia “non un lavoro”, a cui ha dedicato parte della sua vita. Al suo fianco lunedì arriverà il leader nazionale di “Casa Riformista” Matteo Renzi, ospite a Candida.