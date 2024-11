Regali aziendali: le tendenze del momento e come organizzare una campagna omaggi efficace

Il periodo delle feste natalizie è perfetto per ringraziare i clienti – che in questo momento dell’anno, tra l’altro, spendono mediamente di più – con piccoli omaggi aziendali. Da grandi classici come penne e calendari ai più raffinati gadget tecnologici, le alternative non mancano: quali sono, però, i regali aziendali più di tendenza del momento?

Cinque tendenze dal mondo dei gadget e degli omaggi aziendali

1. Fare regali utili

Molte persone sono sempre più attente ad avere stili di vita consapevoli e ciò si traduce, spesso, nell’evitare acquisti inutili. Se ne dovrebbe tenere conto quando si scelgono i gadget aziendali e, cioè, si dovrebbero preferire omaggi che possano avere un’utilità concreta nella vita di tutti i giorni ed essere utilizzati a casa, in ufficio, per fare attività fisica o la spesa. Dagli apribottiglie alle pennette USB, passando per t-shirt, cappellini, shopper, eccetera di regali utili se ne trovano in abbondanza nei cataloghi di tutte le ditte del settore.

2. Regali diversi a clienti diversi

Una delle principali tendenze del momento per quanto riguarda i regali aziendali è, però, differenziare: non si può pensare, infatti, di trattare un cliente occasionale come si tratta un cliente abituale o high spender solo perché le Feste sono vicine. Piccoli regali come un calendario o dei post-it sono perfetti nel primo caso, per stimolare in chi acquista per la prima volta dalla propria azienda un buon ricordo. Nel secondo è meglio preferire omaggi aziendali di maggior valore, come penne personalizzate per esempio, che facciano sentire chi li riceve importante e coccolato.

3. Gadget iper-personalizzati

L’iper-personalizzazione è, del resto, un altro trend del momento nel settore dei gadget aziendali. Un gadget personalizzato è un gadget che ha sopra semplicemente logo, nome e poche altre informazioni essenziali sull’azienda. Un gadget iper-personalizzato, invece, è un gadget che ha anche il nome del destinatario o un’immagine o un simbolo che lo rappresentino per esempio. Chi riceve un omaggio di questo tipo sente di essere conosciuto a fondo dall’azienda.

4. Omaggi aziendali eco-friendly

Chi stia pianificando la campagna omaggi per le prossime Festività non può non tenere conto dell’attenzione che le persone hanno, ormai da qualche anno, per i prodotti sostenibili e amici dell’ambiente. Tra i gadget più eco-friendly ci sono quelli che possono essere riutilizzati più e più volte, come le shopper o le borracce per esempio, ma anche quelli realizzati in materiali riciclati o utilizzabili per attività “green” come realizzare l’orto in balcone o caricare smartphone e tablet grazie alla luce del sole.

5. Sconti, sessioni di assistenza e altri regali immateriali

Più che in passato infine le persone sembrano apprezzare al momento i regali immateriali e le esperienze, anche quando si tratta di regali aziendali. Omaggi molto graditi da chi ha già effettuato un acquisto sono, così, buoni e coupon sconto da utilizzare su quelli successivi o per comprare prodotti correlati. A chi compra per la prima volta un prodotto o un servizio della propria azienda si può regalare, invece, una sessione gratuita in cui un addetto alle vendite spieghi come utilizzare al meglio il prodotto o personalizzare il servizio in questione.