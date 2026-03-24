Referendum, Spiniello (M5S): grazie a tutti gli avellinesi per aver difeso la Costituzione

AVELLINO- “La vittoria del no al referendum costituzionale è una grandissima vittoria per la democrazia italiana” Cosi’ dice così Sara Spiniello, rappresentante del gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle, che desidera esprimere la propria soddisfazione e gratitudine: “Grazie a tutti gli avellinesi che hanno difeso la Costituzione. Spesso ho sentito dire, anche girando in questi giorni per le varie iniziative, da parte di persone ormai rassegnate e deluse dalla politica, che andare a votare non serve più a niente. Invece, un numero così alto di partecipazione ha dimostrato che andare a votare serve sempre. Serve a non delegare ad altri le decisioni sulla nostra vita, è un diritto che altri hanno conquistato per donarcelo e che noi dobbiamo difendere. Ma è anche un dovere, perché spetta a ogni cittadino dare sostanza alla democrazia e farla funzionare bene.

Recarsi alle urne per questo referendum è stato fondamentale più che mai per decidere il destino della nostra Costituzione. Oggi, la storia siamo NOi!”