Referendum: il PD di Nusco mercoledì all’Area Industriale della Fiorentina

“Al Referendum dell’8 e 9 Giugno 2025 si vota Sì per un lavoro più tutelato, dignitoso, stabile e sicuro. Vota per chi ha meno diritti, avrai più diritti”. Questo l’appello del PD di Nusco “E. Berlinguer – M. Rossi Doria”, che mercoledì 28 maggio, alle 12:00, sarà all’Area Industriale della Fiorentina, nel Piazzale antistante Fabbrica Sirpress per spiegare, con un volantinaggio mirato, le ragioni del Sì al Referendum su Cittadinanza e Lavoro.