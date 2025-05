Referendum: in piazza le forze progressiste

Prosegue a pieno ritmo la campagna referendaria in vista del voto dell’8 e 9 giugno, quando i cittadini saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti cruciali riguardanti lavoro e cittadinanza. Martedì 20 maggio, alle ore 18:30, via Verdi sarà il palcoscenico di un incontro promosso da Sinistra Italiana, che ha invitato forze politiche e associative a unirsi per sostenere la campagna “Cinque sì per cambiare l’Italia”.

L’iniziativa, coordinata da Sara Zeccardo (Dipartimento Lavoro di SI) e Francesca Fabrizio (Unione giovani di sinistra), vedrà la partecipazione di numerosi esponenti del panorama politico e sindacale. Tra gli interventi previsti: Italia d’Acierno, segretaria della CGIL, Adriana Guerriero del Partito Democratico, Luca Cioffi dell’Arci, Arturo Bonito di Rifondazione Comunista, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi, il presidente dell’associazione “Controvento” Generoso Picone, e Luigi Tuccia di Europa Verde.

L’obiettivo dell’incontro è quello di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei cinque quesiti referendari, che puntano a rafforzare i diritti dei lavoratori e promuovere una cittadinanza più equa. A chiudere i lavori sarà Federico Martelloni, responsabile nazionale Lavoro di Sinistra Italiana.