Referendum, il giudice Nuzzo: una frode delle etichette, il giudice terzo esiste già

AVELLINO- “Perche’ votare no a questa Riforma? Perché a mio avviso froda un po’ le etichette. Nel senso che muovendo da esigenze anche nobili, quelle sentite dall’Avvocatura, di rappresentare anche e soprattutto alle persone che assiste una apparenza che sia conforme alla sostanza Perche’ nella sostanza già oggi il giudice e’ già terzo ed imparziale. La Riforma non sposta di un millimetro il modo in cui decido rispetto alle richieste del pubblico ministero”. Il giudice Roberto Nuzzo ha provato ad insinuare, tornando per un po’ avvocato, il “ragionevole dubbio che la Costituzione non vada modificata”. Rassicurando anche il presidente della Camera Penale irpina Gaetano Aufiero, che nel suo intervento aveva stigmatizzato le etichette affibiate ai sostenitori del Si dallo schieramento opposto. “Nessuno sta attentando alla Costituzione. Vengo da una famiglia di avvocati, sono un ex avvocato. Molti dei miei parenti voteranno si, quindi sarei un folle a sostenere che siano animati da intenti malevoli, nefasti o siano delle brutte persone. Quindi raccolgo l’invito e sono perfettamente d’accordo con il presidente della Camera Penale”.