Referendum, Gubitosa esulta: vittoria dei cittadini e della Costituzione

AVELLINO- “Ce l’abbiamo fatta, abbiamo vinto!”. Il vicepresidente del Movimento Cinque Stelle Michele Gubitosa con un post sulla sua pagina social esulta per il risultato del No per il Referendum sulla Riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario: “Abbiamo percorso migliaia di chilometri e ci siamo confrontati con migliaia di persone, discutendo con loro e cercando di riportare i temi al centro del dibattito.Gli italiani si sono espressi, l’hanno fatto con ritrovato entusiasmo e hanno urlato un forte No al governo Meloni e alla sua riforma della giustizia”. Un No al Governo ed una vittoria dei cittadini: “Un No al tentativo di addomesticare la magistratura e di sottometterla alla politica.Un No alle vergognose menzogne di Meloni e agli indegni attacchi di Nordio ai giudici.Un No a un’idea di giustizia debole con i forti e forte con i deboli.È la vittoria di tutti coloro che si sono spesi per far conoscere i veri scopi di questa riforma.È la vittoria delle forze progressiste, del Movimento 5 Stelle e dei nostri eroi dell’antimafia. È la vittoria dell’Italia, dei cittadini, della Costituzione”.