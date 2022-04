Referendum giustizia, Primavera Meridionale porta Luca Palamara ad Avellino

Domani giovedì 14 Aprile alle ore 10 e 30 presso il bar Plaza, in piazza della Libertà ad Avellino, l’associazione metapolitica Primavera Meridionale terrà una conferenza stampa per presentare il nuovo dipartimento comunicazione affidato a Enzo Pecorelli e per illustrare le tappe della campagna per i referendum sulla giustizia in Irpinia.

Tante le iniziative in programma che vedranno la partecipazione di svariati ospiti esterni tra cui Luca Palamara che sarà ad Avellino il 20 maggio ospite di Primavera Meridionale per presentare il suo ultimo volume.