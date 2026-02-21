Referendum Giustizia, a Frigento l’incontro promosso dall’ANPI Avellino

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Comitato Provinciale di Avellino promuove un incontro pubblico dedicato al Referendum Costituzionale sulla Giustizia 2026, in programma sabato 21 febbraio 2026 alle ore 17:30 presso l’Auditorium Comunale (sala consiliare) di Frigento, in Piazza Falcone e Borsellino.

L’iniziativa rappresenta un momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza sull’assetto costituzionale della giustizia e le implicazioni della riforma sottoposta a referendum.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Frigento, Carmine Ciullo, introdurrà i lavori Giovanni Capobianco, Presidente del Comitato Provinciale ANPI Avellino.

Interverranno: Mimmo Limongiello, Vicepresidente Provinciale ANPI, Avv. Ermanno Simeone, Comitato per il NO, e Felice Casson, già magistrato e senatore. Coordinerà il dibattito Antonio Di Somma (ANPI Avellino)

L’incontro si inserisce nel percorso di informazione e sensibilizzazione promosso dall’ANPI sul territorio provinciale, con l’obiettivo di offrire ai cittadini strumenti di analisi e valutazione consapevole in vista dell’appuntamento referendario.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.