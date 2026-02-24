Referendum, giovedi’ in città Craxi e Della Vedova per sostenere le ragioni del Si’

AVELLINO- Si moltiplicano gli eventi della campagna referendaria in città e provincia. Giovedì arrivano nella città capoluogo il parlamentare di Piu’ Europa Benedetto Della Vedova e il presidente del Comitato Referendario “Comitato Giuliano Vassalli per il Sì”, Bobo Craxi. L’iniziativa è prevista per le diciassette al Circolo della Stampa. A moderare l’incontro sarà Giuseppe Vetrano, che guida in Irpinia il Comitato intitolato al padre della riforma del Codice Penale. Perche’ votare Sì. Questo il tema su cui interverranno per i saluti, Maria Elena De Gruttola, della direzione del PSI,

Alfonso Maria Gallo, comitato SÌ SEPARA

Domenico Gambacorta, segretario provinciale di AZIONE. Salvatore Pastore comitato GIUSTIZIA SÌ. Interverranno Francesco Iandoli, comitato GIULIANO VASSALLI e Bianca PISCOLLA, componente della direzione nazionale dei Radicali Italiani.