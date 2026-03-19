Referendum, ad Avellino il gazebo informativo del Movimento 5 Stelle

Domani, 20 marzo 2026, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, presso Corso Vittorio Emanuele II ad Avellino, all’altezza dell’intersezione con Via Verdi, il Gruppo Territoriale di Avellino organizza un banchetto informativo sul referendum sulla giustizia.

“Un’occasione per confrontarsi con i cittadini, ascoltare le loro opinioni e spiegare le ragioni del no” – fanno sapere gli organizzatori.

“Domani pomeriggio, il Gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle sarà presente con un gazebo informativo per spiegare le ragioni del no” – aggiunge la Rappresentante Sara Spiniello – “Vogliamo condividere con i cittadini le nostre preoccupazioni, poiché riteniamo che questa riforma non affronti i problemi strutturali e storici del sistema giudiziario italiano, non acceleri i processi né migliori l’efficienza, ma, al contrario, riduca l’autonomia della magistratura e alteri l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Vi aspettiamo per un confronto aperto e trasparente”.