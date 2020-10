Attualità Reddito di cittadinanza, gli attivisti irpini del M5S chiedono chiarimenti alle amministrazioni locali 13 Ottobre 2020

“Il nostro contributo e le nostre attività non vengono assolutamente meno con la fine della campagna elettorale regionale appena trascorsa. Anzi rilanciamo un impegno partecipato e condiviso sui vari territori per affrontare i problemi e soprattutto fare da pungolo alle questioni locali che necessitano di soluzioni”, così gli attivisti del M5S di Bagnoli, Montoro, Solofra e del Vallo Lauro.

“Per questo – continuano – in sinergia con la deputata Maria Pallini, abbiamo presentato e protocollato una istanza che ha come scopo quello di capire quali siano le iniziative concrete poste in essere dalle nostre amministrazioni locali al fine di realizzare i Progetti Utili alla Collettività (PUC) per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16, a cui avviare i percettori del reddito di cittadinanza”.

“Da cittadini attivi, oggi più che mai, continuiamo a voler essere sentinelle dei territori. Vogliamo continuare a fare la nostra parte per il bene comune e, soprattutto, chiediamo chiarezza e trasparenza rispetto alle scelte prese a livello amministrativo. Il nostro impegno sarà sempre ispirato all’interesse generale. Ringraziamo Carmen Bochicchio per il supporto operativo che anche in questa iniziativa non ci ha fatto mancare”, dichiarano i gruppi attivi di Bagnoli, Montoro, Solofra e del Vallo Lauro.