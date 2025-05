Record nazionale per il calciatore grottese Francesco Cataruozzolo

È stato premiato al Galà del Calcio Dilettante 2024-2025 organizzato dall’AIC, Associazione Italiana Calciatori, al Teatro “Italia” di Acerra: Francesco Cataruozzolo, capocannoniere del Girone E, ha battuto il record nazionale.

Classe 1992, il calciatore grottese con importanti doti fisiche e tattiche, ha militato in diversi campionati minori per poi approdare in Prima Categoria, Girone E, con il Passo Eclano.

L’istinto del goal si è fatto sentire ancora di più nella stagione calcistica 2024/2025 nella quale il nostro bomber ha collezionato ben 51 goal, di questi, 47 in campionato e 4 nelle fasi dei play off.

«Un record premiato dall’AIC ma che anche noi come Amministrazione comunale vogliamo sottolineare – afferma l’Assessore allo Sport, Michele Spinapolice – È per questo che abbiamo invitato il giovane Cataruozzolo, insieme ad altri talenti sportivi, all’iniziativa di sabato a Carpignano, “Cammina… che ti passa”, versione dinamica del tradizionale pellegrinaggio, tra prevenzione, sport e fede. Sarà l’occasione per premiarli».