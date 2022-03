Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto un 36enne di Napoli, colpito da un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzione Penali della Procura della Repubblica di Roma.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla locale Casa di Reclusione, dovendo espiare la pena di oltre 2 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, evasione e furto in abitazione.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai Carabinieri, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.