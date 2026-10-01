Reati ambientali: i Carabinieri denunciano quattro persone

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino quattro persone.

Nello specifico, i militari hanno deferito un 40 enne ed un 50 enne residenti rispettivamente a Melito Irpino e Mirabella Eclano, per abusivismo edilizio. Gli operanti, hanno accertato che i predetti hanno realizzato, nel comune di Mirabella Eclano, uno sbancamento di un terreno di circa 10.000 metri quadrati con relativa estirpazione di numerose piante di alto fusto con le relative ceppaie, al fine di realizzare un piazzale. L’opera, priva delle necessarie autorizzazioni, realizzata in area sottoposta a vincolo ambientale ed idrogeologico invadendo parte della strada comunale, è stata posta sotto sequestro.

Inoltre, i militari, hanno deferito due persone della valle dell’Irno, sorpresi all’abbruciamento di residui vegetali provenienti dalla pulizia nei loro fondi. Proseguono i controlli dei Carabinieri per prevenire e reprimere i reati ambientali ricordando che il decreto di massima pericolosità per gli incendi boschivi è stato prorogato fino al 15 ottobre 2026.