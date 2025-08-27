Ratifica aumenti da parte dell’Eic, Buonopane: “Bene il rinvio, ora si vada avanti per bloccarli”

“Quindi si poteva aspettare? Questo andrebbe detto ironicamente se la situazione non fosse così delicata. Accogliamo con favore la decisione dell’Ente Idrico di rinviare la ratifica degli aumenti. Ma non basta. Bisogna andare avanti per fermare gli aumenti”, dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane.

“La mobilitazione dei territori ha smascherato questo blitz di agosto – aggiunge il presidente Buonopane -. Altre strade sono possibili, le decisioni spettano ai territori attraverso i sindaci. Di qui, la richiesta di convocazione ad horas di una nuova assemblea dell’Alto Calore per definire un percorso. E il rinvio di oggi dimostra, ancora una volta, che la discussione nell’ultima assemblea in Alto Calore non è stata inutile. Tutt’altro. Ribadiamo: gli aumenti non vanno fatti. Mi permetto di rilanciare il documento già presentato in assemblea come possibile base di confronto. Senza speculazioni politiche”.