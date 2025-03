“Rara storia di una rinascita”: la presentazione del libro di Eleonora Landi ad Avellino

Questa mattina, la libreria L’Angolo delle Storie di Avellino ha ospitato la presentazione del libro “Rara storia di una rinascita” dell’autrice Eleonora Landi, vincitrice della fascia di Miss Coraggio al concorso di Miss Italia 2024.

L’evento ha visto la partecipazione di Simona Romani e Giovanni Esposito coordinatore regione Campania MID che hanno ricoperto il ruolo di relatori e di Sara Spiniello che ha moderato il dibattito, guidando il pubblico attraverso i temi profondi e significativi affrontati nell’opera.

Eleonora Landi ha messo in luce argomenti cruciali per la comunità, affrontando con coraggio questioni di grande attualità come l’omofobia, le difficoltà alimentari, il bullismo e il cyberbullismo. Tuttavia, il libro trascende queste tematiche difficili, proponendo anche una celebrazione della forza interiore, delle amicizie e dei sogni realizzati, come quello di assistere al concerto di Taylor Swift. Un messaggio di speranza e riflessione che invita tutti a impegnarsi attivamente per un cambiamento positivo.