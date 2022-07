Rapina a mano armata in un bar di Manocalzati: indagini in corso. In azione, nella notte appena trascorsa, un uomo armato di coltello e con il volto camuffato con una bandana. Nell’esercizio commerciale c’era solo il gestore che stava ultimando le pulizie. Prelevato il registratore di cassa contenente l’incasso della serata, il rapinatore si è dato alla fuga prima dell’intervento dei carabinieri della Compagnia di Avellino che hanno avviato le indagini.