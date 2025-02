Finta rapina al centro scommesse, i tre arrestati domani davanti al Gip

ATRIPALDA – Partiranno domani mattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone gli interrogatori di garanzia dei tre indagati per la rapina simulata al centro scommesse Planet Win di Atripalda, compiuta il 6 gennaio scorso da due pregiudicati in accordo con un dipendente del Centro Scommesse, che avrebbe avuto il ruolo di basista.

Le indagini condotte dai Carabinieri della stazione di Atripalda e dai militari del Nucleo Investigativo di Avellino, anche grazie alla ricostruzione delle immagini di videosorveglianza di un distributore di servizio, avrebbero riscontrato una gravità indiziaria nei confronti del cassiere del centro scommesse, che poche ore prima del colpo – avvenuto intorno alle 14:00 – si era incontrato per ben due volte con i presunti autori della rapina. Perchè? Cosa si erano detti? Circostanze che ora l’indagato, difeso dall’avvocato Rita Cesta, potrà chiarire al Gip. Stesso discorso per i due presunti autori, un pluripregiudicato avellinese e un ventottenne già noto per diversi episodi (imputato tra l’altro per gli spari contro la casa di Americo Marrone), entrambi difesi dall’avvocato Gerardo Santamaria.