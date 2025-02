Rapina aggravata a San Mango sul Calore: arrestato 29enne

I Carabinieri della Stazione di Paternopoli e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Montella, con il supporto dei colleghi di Giugliano in Campania, all’esito di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di un 29enne domiciliato in un campo nomadi del napoletano, indiziato -allo stato delle indagini- di rapina aggravata dall’uso di arma da fuoco.

L’attività d’indagine svolta ha permesso di ricostruire, allo stato del procedimento, un quadro indiziario in cui il predetto, all’inizio di luglio scorso, in San Mango sul Calore, sarebbe stato sorpreso da un cittadino mentre faceva da “palo” a bordo di una vettura parcheggiata nei pressi di un’abitazione, allertando rapidamente gli altri quattro complici, allo stato non identificati, che erano intenti a perpetrare un furto all’interno della casa. Tra

questi, uno armato di pistola, avrebbe rivolto gravi minacce per assicurare a tutti la successiva fuga a bordo del veicolo condotto dall’indagato stesso.